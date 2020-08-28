【雙祥見】視帝首集講前列腺勁大膽　18分鐘節目5個廣告吸金力強

36集嘅《雙祥見》由黎耀祥同阮兆祥主持,並由梅小惠任監製。(影片截圖)

由黎耀祥同阮兆祥主持嘅新節目《雙祥見》今日喺myTV SUPER上架，由於該節目係二人繼1995年劇集《娛樂插班生》後再次合作，加上以訪談形式進行，唔多唔少都令人期待。

煮麵都煮咗10分鐘。(影片截圖)

之不過，原來廣告植入安排更精彩，二人都好Chill咁拎住紅酒大談過往嘅拍攝趣事，阮兆祥提到當年拍《大頭綠衣鬥僵尸》時，監製李添勝要求佢扮演外國警司時要「實做」；而黎耀祥則提到拍《娛樂插班生》後連帶開埋演唱會……話題一轉，阮兆祥拎出一包麵出嚟介紹，大讚醬汁如何鮮味，就係咁，雙祥第一個植入式廣告出現了。

賣藥膏呢下真係估佢唔到。(影片截圖)

其後，二人提到養生、健康等問題，大談如何保護髮線、前列線，同樣係摸住酒杯底傾談，當你以為想sell洗頭水時，原來係sell修復軟膏，呢下真係估佢唔到，殺觀眾措手不及，高招。

可能太多廣告想支持「雙祥」喇，最精彩的廣告就在節目完結後出現，節目完結後，鏡頭偏移到阮兆祥身邊嘅一個櫃，畫面出現了「xx庫夾萬」，緊接仲有家居電器、月餅硬照出現，相信呢一著，《雙祥見》除了二人對話精彩,廣告的心思擺放亦值得欣賞。