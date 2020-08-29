萬綺雯楊恭如同為「最美亞姐」　近況曝光逆齡美貌高下立見？

《2020 亞洲小姐競選》今年繼續舉行，不過近年佳麗質素偏差以致常被觀眾忽略。以往的亞洲小姐絕對不會比香港小姐遜色，例如翁虹、羅霖、吳綺莉和陳煒仍活躍於娛樂圈中，而當中兩位「最美亞姐」萬綺雯和楊恭如依然討論度相當高，人氣十足！

二人曾在《我和僵屍有個約會》中合作！（微博照片）

49歲的萬綺雯的逆齡樣貌，多次震撼網民！歲月並未帶走她的容顏，更為她帶來一種沉澱下來的美，讓她看起來更加有韻味。她在今年完成與歐陽震華合作新劇《伙記辦大事》，在4月正式宣布離巢，結束與無綫電視8年之賓主關係。離巢後，她成立萬綺雯工作室，正式將工作重心轉到內地。近日，她在上海拍攝綜藝短劇《綺遇記》，劇中的搭檔是同樣來自TVB的陳志健。

萬綺雯42吋長腿依然吸睛！（萬綺雯工作室微博照片）

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而在《我和僵屍有個約會》與萬綺雯合作，貴為劇中第二女主角的楊恭如當年因出眾美貌被封為「亞姐中的亞姐」。近年長駐內地，一直單身的她雖然身材並未走樣，但年輕時的逆天顏值早已不在。轉型做網紅的楊恭如更多次被網民稱臉部僵硬。大家又比較欣賞哪一位女神呢？

楊恭如多次被稱P圖過度！（楊恭如微博照片）

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