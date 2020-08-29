影壇6大惡人近況逐個睇　吳志雄變餐廳老闆　烏鴉內地做義工派錢

在《古惑仔之人在江湖》中飾演「大佬B」的吳志雄已淡出香港娛樂圈，轉戰內地市場的他飲食生意仲經營得有聲有色，不單只擁有火鍋店，2019年還開設中菜餐廳「志雄廚房」。志雄哥已經搣甩當年做演員的「江湖味」，身為老闆的他不時到餐廳幫忙招呼客人，雖然已年屆66歲，不過身體依然壯健，餐廳的事務樣樣親力親為。昔日的影壇惡人近況又是如何呢？

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黃光亮突然爆粗表達對疫情的控訴

曾是「香港影壇四大惡人」稱號的黃光亮（另外三位分別是何家駒、李兆基、成奎安），出道多年參演過無數電影，就算觀眾不記得他的名字，都會記得他那標誌性的大鼻子。他在《監獄風雲》中飾演「傻標」，將一個愛出頭的監獄大佬演得入型入格。

香港影壇「四大惡人」之一的黃光亮出道多年參演過無數電影，就算觀眾不記得他的名字，都會記得他那標誌性的大鼻子。（影片截圖）

68歲的黃光亮最近轉戰內地社交平台「抖音」，最近他就上載了一條獻唱《明天會更好》的短片，唱到副歌時更突然爆粗，不少網民都被他的演出嚇親，不過都明白他對疫情的控訴。

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鄒兆龍到荷里活拍電影演慈父

鄒兆龍在周星馳主演的電影《九品芝麻官》中飾演大反派「常威」，又再《倚天屠龍記之魔教教主》中扮演迫害張無忌的宋青書。

鄒兆龍在周星馳主演的電影《九品芝麻官》中飾演大反派「常威」。（影片截圖）

53歲的他由香港的大銀幕跳到去荷里活，最近他就在美國青春電影《青春未知數》驚喜現身，有別於以往的大奸角，他在戲中飾演慈父令觀眾眼前一亮，不少網民都大讚今次能夠看到鄒兆龍的一面。

「常威」鄒兆龍驚喜亮相Netflix新片 零打戲改演慈父獲網民激讚

張耀揚內地做義工派錢給老人家

張耀揚從影以來大部分的角色都是反派，當中在《古惑仔3之隻手遮天》飾演的大反派「烏鴉」更令他紅遍兩岸三地。

當中在《古惑仔3之隻手遮天》飾演的大反派「烏鴉」令他紅遍兩岸三地。（影片截圖）

57歲的張耀揚已淡出娛樂圈多年，一向低調的他最近就疑似開設「抖音」帳戶，並發布多條在青海與莫少聰一同做善事的短片。除親自搬運物資外，更拿起一疊現金直接派給當地的老人家，相當豪爽，而暖心舉動亦獲網民大讚面惡心善。

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黃子揚玩抖音單眼、伸脷扮Cute

黃子揚於八十年代無綫舉辦的《銀河接力大賽》飾演奸角奪冠入行，憑「奸到出汁」的演技殺入影壇，參演的多部電影如《98古惑仔：龍爭虎鬥》、《知法犯法》等都是飾演古惑仔又或是反派角色。

黃子揚於八十年代無綫舉辦的《銀河接力大賽》飾演奸角奪冠入行。（網上圖片）

53歲的他最近亦愛上了「抖音」，他在短片中一改以往奸人的形象，以笑匠登場，仲單眼、伸脷扮可愛。雖然說的多數是冷笑話，不過內地網民卻相當受落。

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吳毅將喱士背心大玩透視誘惑

一說起吳毅將，你便會聯想到兇殘黑社會大佬、變態色魔等反派角色，尤其他在《弱殺》中飾演變態狂人，強姦了一名學生，更將過程視為一種儀式般進行，及後奠定了其狂獸地位。

他在《弱殺》中飾演變態狂人，奠定了其狂獸地位。（影片截圖）

59歲的他近年轉戰內地發展，亦不時上載短片到「抖音」。雖然仍會以社團大佬為題，不過卻增添了詼諧的感覺。其中一條短片，他更穿上黑色喱士背心，大玩透視誘惑。吳毅將一邊手舞足蹈，一邊Rap《愛到你發狂》，非常風騷。