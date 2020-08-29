吳奇隆被誤當壞人遭6名保安撲倒按在地上　網民心痛鬧爆

現年49歲的台灣藝人吳奇隆自從2000年由台灣轉內地影劇界發展後，除了主力從事幕前演出的工作，還成立了稻草熊影業及吳奇隆工作室，從事藝人經紀，動畫、電影、電視的策劃製作與發行等工作，成績亮眼，至今依然極具人氣。他最近就參演了內地一個綜藝節目，與一班小鮮肉一起玩遊戲，身為大老闆的他玩起來亦毫不錫身，豈料卻發生了意外。

吳奇隆在內地發展成績出色。(vcg)

當日吳奇隆與其他參演嘉賓以及節目組齊於深圳歡樂谷玩捉迷藏，並進行拍攝工作，一身黑衣人打扮兼幪晒面的吳奇隆期間要對楊洋等人。當戴着面具的吳奇隆上前去突襲楊洋那隊，楊洋他們表現得十分驚訝錯愕，正當幾個人在混戰的時候，園區保安即以為吳奇隆是危險分子，8名保安一湧上前，其中6個保安一起撲上把他按倒了在地上，吳奇隆全無反擊之力。此時導演即在旁邊喊：「那是藝人！讓開！那是藝人！」吳奇隆才得救。此視頻隨即在微博上瘋傳，#吳奇隆被保安按在地上# ​更一度登上了微博熱搜榜首位。不少網民都大讚吳奇隆專業敬業，心痛他，同時大罵導演等製作方為求節目效果，不顧及藝人安全。

吳奇隆當日全黑打扮兼幪面。(微博截圖)

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吳奇隆老婆劉詩詩的靚相：