【港姐2020】郭柏妍三點式亮相　決賽在即似乎信心不足

《 2020香港小姐競選決賽》將於周日（30日）舉行，10位候選港姐今日於電視城進行泳裝環節的彩排，大熱之一的四號佳麗郭柏妍（Rosita）罕有以泳裝姿態現身，但表現似乎就顯得有些信心不足。

相：決賽在即，郭柏妍（Rosita）直言自己心情是開心又緊張。（葉志明攝）

決賽在即，郭柏妍（Rosita）直言自己心情是開心又緊張：「今次係我第一次參加選美比賽，其實我好少着三點式，以前都係着開一件頭嘅泳衣，今次都係一個挑戰自己嘅好機會。」問及會否擔心三點式有走光風險，Rosita就表示不怕：「我哋都有防走光嘅措施，大家會互相幫手睇住之外、工作人員都會提點。」

Rosita指自己很少穿着三點式，其實自己更常穿着一件頭泳衣。（葉志明攝）

綵排活動不斷，提到跳舞彩排，Rosita就表示：「我細個都有學過跳舞，雖然唔多、不過都算係有底子，而除咗有排舞老師指導，我返到屋企都會對住塊鏡爭取時間練習，將表情同動作練得到位啲。」

提到自己未來發展，Rosita就表現得比較吞吐。（葉志明攝）

至於決賽之後對未來的計劃，Rosita就明言自己還未考慮好：「我未有諗之後既事，目前會想專注比賽先，其實參選港姐係我由細到大都冇話特別好……（啫係？）其實每個女仔都會想參加嘅，但我覺得最緊要嘅係做好自己。」對於自已未來發展，Rosita就表現得比較吞吐，令人不禁猜測她沒說出口的後半句是對奪冠沒有太大信心，還是其實她並沒有很想參選港姐呢？