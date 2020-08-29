諸葛紫岐加拿大超豪獨立屋曝光　老公公司被指欠債無阻享受人生

新冠肺炎疫情持續肆虐，各行各業都受到嚴重的影響，世界各地的經濟都受到沉重的打擊。Neway二少薛嘉麟旗下的星娛樂唱片公司以及他所打理的Neway卡拉OK，就接連被指欠債拖數逾百萬港元。不過這些傳聞卻無礙薛嘉麟和他太太諸葛紫岐（Marie）繼續享受人生的心情。據悉今年3、4月他與Marie以及兩個仔仔Arthur及Andersen，就到了加拿大溫哥華避疫兼探親。有指這次旅程兩人豪花了近百萬港元，令到薛嘉麟的父親薛濟傑極度不滿，認為兒子與新抱太過揮霍。

Neway二少薛嘉麟與太太諸葛紫岐以及一對仔仔。(諸葛紫岐ig)

翻查Marie於IG上的靚相，發現她於3月尾時確實正身在外地，她還Post了多張於當地生活的靚相同大家開心Share。從相中可見她在大屋裏炮製龍蝦等美食，並大曬V字勝利手勢，她在帖文中表示：「今天的成績，愈來愈有大廚的感覺！」她所居住的大屋真是好大，屋內有私人電影院，她甚至在大屋內打籃球，其中一角足以放下整張桌球枱仍有極寬敞的空間，大屋外的院子可以BBQ，且飽覽無敵靚海景，海天一色令人心曠神怡。

Marie面對無敵大海景，海天一色。(諸葛紫岐ig)

據悉，這間屋不是屬於Marie一家，而是她親戚位於近郊的寓所，獨立屋內應有盡有，基本上足不出戶已經可以有好多娛樂，好多設施好多嘢玩，亦成為了她兩個仔仔的兒童樂園。有一張相就是Arthur帶住弟弟在長樓梯上攀爬，而薛嘉麟則在後方守護，Marie亦有留言：「哥哥每天都叫弟弟爬樓梯鍛煉，真是好兄弟。」兩兄弟又在屋外的院子玩兔仔以及和爸媽一起散步。

他們在大屋中為細仔慶祝一歲生日。(諸葛紫岐ig)

點擊下圖逐格睇Marie住的呢間大屋：