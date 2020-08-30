生化危機｜Netflix宣布拍劇集版　1500萬倖存者與60億喪屍大對決

改編自人氣電子遊戲的電影系列《生化危機》（Resident Evil）拍足15年，繼2017年推出最終章《生化危機：終極屍殺》（Resident Evil: The Final Chapter）後，雖有指電影公司Constantin Film有意推出全新篇章，但一直都沒有下文。日前Netflix終於宣布開拍劇集，首季共8集，每集片場約1小時，令一眾「生化迷」相當驚喜！

日前Netflix終於宣布推出劇集。（《生化危機》電影劇照）

《生化危機》過去曾推出多部電影，成為最成功的電子遊戲改編電影系列。電影版由美娜祖華維茲（Milla Jovovich）飾演主角「Alice」，雖然劇集選角還未公布，但製作團隊非常強大，包括有經典美劇《Supernatural》的Andrew Dabb擔任製作人，《The Walking Dead》的導演Bronwen Hughes亦將會執導及監製首兩集。

據知首季共8集，每集片場約1小時。（Twitter圖片）

劇集主要講述兩條時間線交錯的全新故事，第一條時間線，Wesker家兩姊妹Jade和Billie搬到去New Raccoon City，兩人生活久了就發現這個城鎮不如表面所見的安穩平靜，更懷疑父親隱瞞了可能導致世界毀滅的黑暗秘密。而另一條主線就是十多年後的世界，在這個時空地球倖存的人口不足1500萬，另外60億生物因感染T病毒而變成怪物。

日前Netflix終於宣布推出劇集。（Netflix圖片）

而劇集統籌、監製兼編劇Andrew Dabb接受訪問時預告將會有大量嗜血瘋狂情節：「無論你是哪一種《惡靈古堡》粉絲，就算是首度接觸《惡靈古堡》，都將在這部影集中找到自己想要的東西，包括許多熟悉角色，以及前所未見的嗜血瘋狂劇情。」

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