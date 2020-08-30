香港小姐2020︱廖慧儀空中瑜伽姿勢優美　郭柏妍韓風舞老土又生硬

《2020香港小姐競選決賽》今晚（30日）舉行，除了泳裝問答環節令人期待外，才藝表演一環亦是舉足輕重。今年十位佳麗大多都是繼續以跳舞、唱歌和彈樂器出戰。當中，6號廖慧儀就跟師姐前港姐冠軍陳曉華一樣於才藝表演中表演空中瑜伽，姿勢優美、身手靈活，表現相當不俗。而2號陳楨怡表演豎琴，氣質優雅相當加分。

大熱廖慧儀最有睇頭！（陳順禎）

空中瑜伽！（陳順禎攝）

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8號中英混血謝嘉怡就演唱金曲《上海灘》，鬼妹仔的她唱起來中氣十足，似足原唱葉麗儀！反觀，另一大熱4號郭柏妍表演的韓風舞，就相當一般，除了沒有一點韓風感覺外，動作亦略為生硬，令人失望！

8號謝嘉怡超有中氣！（陳順禎攝）

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