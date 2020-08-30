香港小姐2020︱最上鏡小姐由大熱謝嘉怡奪得　佳麗齊為周柏豪伴舞

《2020香港小姐競選決賽》最上鏡小姐由大熱海外佳麗8號謝嘉怡先拔頭籌奪得，樣子標緻，笑容甜美的她奪得這個獎項，可謂眾望所歸。而早前已奪得友誼小姐的8號鄺美璇，亦獲大會補頒獎項。星夢一哥周柏豪就獻唱《讓愛高飛》，並由10位穿上婚紗的候選佳麗為他伴舞。

最上鏡小姐由大熱海外佳麗8號謝嘉怡奪得。

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8號謝嘉怡（Lisa），蘇格蘭、香港混血甜姐兒，大熱門之一，現職手術室護士

《2020香港小姐競選》參賽佳麗，8號謝嘉怡（Lisa）。（資料圖片）

【港姐2020】中英混血謝嘉怡唔介意留港做「茄喱啡」：蘇格蘭好悶

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9號謝恩靈（Rosanna），年紀最輕，今年18歲

《2020香港小姐競選》參賽佳麗，9號謝恩靈（Rosanna）。（資料圖片）

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