林作借黑豹抽水有後續　轉述阿媽話「識佢老鼠」反擊王貽興

Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）在美國時間前日（28/8）因結腸癌併發症逝世，終年43歲。「10優港姐」麥明詩前男友、裕美現任男友林作亦有在Facebook轉發消息，更寫道：「45歲就大腸癌過身。疾病無從預測。一定要早啲check。check之前，記得搵 #林作保險。」

港姐2020︱麥明詩不評論前男友林作到處辣火頭：呢個係佢嘅選擇！

林作轉發《黑豹》主角逝世消息 借機宣傳保險被指「消費死者」

林作在Facebook轉發《黑豹》主角逝世消息，被網民直斥「抽水」。（Facebook/@jolamchok）

王貽興批評：有啲水唔應該抽

「林作保險」事作發生之後，網絡上出現一波又一波的熱烈討論，而王貽興對此事的批評，又導致一地花生殼。王貽興在個人Facebook上分享了一篇「林作保險」事件的報道圖片，並留言批評林作「有啲水唔應該抽」、「真係因為你天生矮？髮型核突？面目可憎？個底太花？罄竹難書？定係因為其他人提及都帶住善意，尊重同懷緬」等等，最後更寫下一大堆hastag，例如「 #我嘅劇唔係咩成功作品但最成功嘅地方係擋咗啲枉稱為人嘅垃圾冇污染觀眾對眼 」以及「 #聽聞令壽堂當年仲要問財仔加按你地層豪宅借錢畀你繼續揮霍溝女」等等，不過這個「批評，又令林作「有感而發」。

真係好大堆！（王貽興IG）

林作反擊：拍咩劇寫咩文效果都係一般！

不過林作亦不甘示弱，今日（30日）林作就在IG分享了媒體報道，並留長文反擊，「我啊媽打黎（嚟），認真問句：佢乜水？lol enough said. 拍咩劇寫咩文，效果都係一般，絕對唔係個成功人。靠抽水同我一般見識就真係前輩。」而林作的發文最後，林作亦就王貽興的「 #聽聞令壽堂當年仲要問財仔加按你地層豪宅借錢畀你繼續揮霍溝女」作出指控：「呢種毫無事實根據嘅言論，其實對我而言唔叫誹謗中傷我真係唔知係咩。我保留一切追究權利，雖然學我老母話齋：識佢老鼠（媽媽私底下真實對白）。」

林作今晚亦有出席欣賞《2020香港小姐競選》決賽，同場也有舊愛麥明詩：

港姐2020│林作帶新歡裕美現場睇港姐 舊愛麥明詩現身靚絕無得輸

二人到現身睇港姐決賽！（梁碧玲攝）