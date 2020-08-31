香港小姐2020│林作讚裕美靚舊愛麥明詩勁多　網民鬧無品消費前度

《2020年香港小姐競選決賽》昨晚順利舉行，冠軍由8號的海外大熱佳麗，蘇格蘭加香港混血兒謝嘉怡（Lisa）奪得，亞軍和季軍則分別是2號的陳楨怡（Celina) 以及4號的郭柏妍（Rosita）。當晚佳麗在台上比賽，台下一樣精彩，除了一眾無綫女藝人齊齊穿上她們精心挑選的戰衣，打扮靚靚現身鬥靚搶Fo，林作的新歡裕美以及舊愛麥明詩 (Louisa) 同場亦成為焦點，未知三人可有在現場踫面和打招呼呢？

林作與現任女友裕美齊出席港姐決賽。

而今晚凌晨2時許，林作竟然於他的Facebook發文，轉載了一篇《香港01》寫他們三人同場的報道，狂踩舊愛Louisa兼抬高現任女友裕美，而且不是暗踩，是開全名來明踩，毫不留情面地數落Louisa的樣貌與身材！不少網民即留言，甚至於討論區開post鬧爆林作無口德，直指他此言行實屬相當無品，簡直唔係男人的所為，零風度，又戥Louisa慘。

Louisa真是躺着也中槍。

不過，雖然林作勁踩Louisa無樣無身材，但他當晚在台下，卻當住女友裕美面前，用手機睇Louisa的即時新聞和靚相。即使林作有個他口中作謂又靚又好身材過Louisa的裕美伴在他身旁，他卻掛住睇舊愛Louisa，但轉頭又狂踩人，真是口不對心的極致。

點擊下圖睇林作fb原post，以及Louisa當晚的靚相：

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林作當住女朋友裕美面，開手機睇麥明詩：

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其他女星的靚相：

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