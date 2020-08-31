玄彬唱功超驚人　翻唱一首《那個男人》打贏IU東方神起等勁敵

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自今年初《愛的迫降》播出後，玄彬的人氣一直持續高企。男神除了擁帥氣外表又好戲外，原來玄彬更擁有超好唱功，當時翻唱白智英一首《那個男人》創下6億韓元（約393萬港元）的下載紀錄，威脅到一班歌手偶像。

2010年，除了玄彬與河智苑合作的韓劇《秘密花園》人氣非常高外，他翻唱OST女王白智英《那個女人》的《那個男人》後，在一小時內成功登上音源榜第1名，更創下6億韓元的下載紀錄。玄彬的好歌喉從此成為焦點外，同時由於音源成績太好，玄彬甚至成為音樂節目《音樂銀行》的一位候補，在沒有發行專輯及宣傳的情況下，擊敗強勁對手東方神起！

玄彬當年翻唱《那個男人》，在《音樂銀行》中擊敗東方神起。（KBS）

玄彬排在音源第一位，就連IU和GD等都在他之下。（網上圖片）

按圖睇玄彬唱歌的深情樣：

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玄彬獲得一位後，不少歌手所屬公司表示花很長時間準備專輯，卻無奈沒有預料到玄彬的「突襲」。而《音樂銀行》也考慮到玄彬身份既是演員，歌曲又是不敗的OST，擔心會長期佔據節目的一位位置，所以更改了規則，為OST設獨立排行榜。雖然玄彬的驚人唱功從此成了傳說，但他都沒有吝嗇一把好聲音，每次開見面會都會讓粉絲聽出耳油。除了《那個男人》外，玄彬翻唱的《朋友，我們的傳說》OST《無法擁有的你》也同時排行音源榜高位。

玄彬與河智苑合作韓劇《秘密花園》時，人氣相當高！（劇照）

回顧《秘密花園》時期的玄彬：

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