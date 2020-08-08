玄彬、孫藝珍情侶檔拍廣告　品牌預告有機會合體開見面會？

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玄彬和孫藝珍今年因一套《愛的迫降》爆紅，二人的情侶檔組合大受歡迎，甚至有劇迷希望兩人戲假成真，發展成現實中的一對。近日玄彬和孫藝珍就以情侶檔擔任菲律賓電訊公司代言人，兩人穿同款外套已成轟動外，品牌亦預告有機會合體開見面會？

玄彬的部分早前已公開。（YouTube截圖）

玄彬和孫藝珍外型年齡相襯，加上《愛的迫降》情侶檔受歡迎，當然要把握機會拍住搵真銀。二人一同擔任電訊公司代言人，繼早前玄彬駕駛跑車的廣告公開後，孫藝珍駕駛電單車的部分亦已公開。雖然兩人分開出場，但孫藝珍廣告最後一幕可見，有一輛跑車駛向她後隨即甜笑，網友猜測相信就是玄彬駕駛的那一輛跑車，表示期待廣告會有情侶檔出場的畫面。

先睇玄彬廣告畫面：

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孫藝珍見到跑車後甜笑，莫非之後兩人會一同出鏡？（YouTube截圖）

廣告工作人員上傳的合照中清晰可見，玄彬和孫藝珍穿上同款皮外套，一黑一白尤其合襯，單是情侶外套已令粉絲哄動起來。品牌原定將舉行粉絲見面會，雖然暫時未有確實消息，亦未知玄彬和孫藝珍會否一同出席。不過品牌曾講過：「我們會努力滿足粉絲，不讓正赫（玄彬《愛的迫降》一角名字）孤單。」或者疫情好轉後，粉絲有機會再見到兩人同台合體？

再睇女神孫藝珍出場：

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《愛的迫降》玄彬和孫藝珍這對情侶檔，深受觀眾歡迎！（劇照）

回顧《愛的迫降》超甜劇照：

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