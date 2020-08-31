反黑路人甲．11-15集劇評｜故事鋪排似玩緊RPG　大有潛質變處境劇

無綫劇集《反黑路人甲》11-15集劇評。

上一篇劇評提及，雖然《反黑路人甲》中，王浩信的感情線足足有4條之多，但每條感情線都代表着張細倫這位主角身上的某種特質，絕不多餘。今次就會着眼於《反黑路人甲》的故事結構，好睇在於，它與以往的劇集存在決定性的差異，而這個特點又會令觀眾睇上癮，甚至乎每日看都不會覺悶

【反黑路人甲．短劇評】感情線不再多餘 王浩信一拖四有原因

每日都好期待張細倫（王浩信飾）會遇到咩麻煩事。（《反黑路人甲》截圖）

為何說《反黑路人甲》故事鋪排較以往創新呢？除了故事主題、人物演釋以及選角、製作、對白這些老生常談之外，其實劇集結構，即是故意的鋪排對追看性來說，是十分重要。不知道大家有沒有留意，《反黑路人甲》的每集之中，主角張細倫（王浩信飾）都要處理，或者解決一個重大難題，縱觀以往劇目，一個小單元的難題往往會拖長至一個星期或者半套劇集時間解決。

張細倫（王浩信飾）又問Madam Koo（馮盈盈飾）借錢，仲要借1300萬，當正佢係提款機，勁好笑。（《反黑路人甲》截圖）

第15集則是「死對頭」聯興勝「鐵頭」（陳志健飾）出現，又有一大難題。（《反黑路人甲》截圖）

就以《反黑路人甲》第二週劇情為例，第11集主角張細倫（王浩信飾）的難題就是福興幫大佬現身，身份被踢爆危機，第12集就是莊明麗（高海寧攝）險被迫拍三級片，王浩信為幫她贖身而設計社團叔父騙2000萬，第13集就是高彬臥底身份險被識穿，第14集是昌哥被屈5000萬，王浩信為其解決，第15集則是「死對頭」聯興勝「鐵頭」（陳志健飾）出現，以及為今週劇情留下伏線的芷珊（湯怡飾）被控洗黑錢。

張細倫（王浩信飾）通常都需要身邊人幫手去解釋難題，亦因此可以將故事線延伸至其他人身上。（《反黑路人甲》截圖）

拉遠一些說，其實王浩信就是類似《勇者鬥惡龍》中，RPG冒險故事中的主角，要由開始時Level 1的狀態，一路過關斬將，每一集都要解決問題，途中更要努力裝備自己，沿途尋找有力的同伴，或是向第三方勢力尋求協助。張細倫故事的主軸，最終目的當然是打敗最後大魔王（Final Boss），查出殺死蔣家三父子的真兇，抱得美人歸（暫時有4個「美人」），但旅途中也要解決不少細Boss，為其他角色解決難題，做支線任務賺錢，賺取同伴信任。主線任務打敗Final Boss固之然重要，不過《反黑路人甲》最令觀眾着迷的，反而在張細倫每日遇到的難題以及怎樣去解決之上。

其實不懂幫會事務的蘇芷珊（湯怡飾），也是麻煩源頭之一。（《反黑路人甲》截圖）

有別與《十八年後的終極告白》等單線發展的劇集，其實《反黑路人甲》可以轉變為一套長篇處境劇，每日睇主角如何去解各種棘手支線任務，也已經足夠好笑了。畢竟，打Boss只是次要，過程才是重要。