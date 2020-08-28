【反黑路人甲】中期演員評核報告　搵湯怡出演係TVB明智之舉

《反黑路人甲》中期演員評核報告。

初時以為《反黑路人甲》是一套社團題材的警匪劇，實質是一套以社團作背景的搞笑片，劇中充滿各種光怪陸離的情節。雖然王浩信、蔣家旻、賴慰玲和高海寧等人較少參演此類輕鬆喜劇，但將幾位演員混合在一起的化學效果卻出奇地好。《反黑路人甲》現在已經播到第15集，正好來一個中期的演員評核。

王浩信飾演熱愛戲劇的張細倫，生動搞笑。（《反黑路人甲》劇照）

在《反黑路人甲》當中，擔任主角的王浩信可算整套劇的靈魂人物，飾演熱愛戲劇的張細倫時亦十分有血有肉，角色正經之餘又不會太過刻板，演出還會滲出一些笑片中應有的喜感。今次水準有視帝級水平。

劇中王浩信和張振朗的感情好到令人覺得他們是情侶。（《反黑路人甲》劇照）

「講到化學作用，就梗係要兩樣嘢溝埋一齊。」今次王浩信和張振朗兩兄弟的化學作用，就十分有驚喜。同為臥底，但出身不同，所以劇中王浩信和張振朗需要合作之餘，又有不少磨擦，王浩信做事橫衝直撞，而張振朗就在背後「執手尾」，還會時常配合王浩信扮演電影劇情，十分搞笑。水準超班有驚喜！

湯怡演技不錯。（《反黑路人甲》截圖）

雖然今次湯怡是第二次出演電視劇（對上一次是《寫意人生》的客串演出），但其實她已參演過多套憑電影演出，更擔任多次女主角，實力自然「有返咁上下」。劇中，她對蘇芷珊的演出亦十分駕輕就熟，可以怕醜亦有惡的一面。今次TVB邀請湯怡參演真是明智之舉。表現水準出眾。

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