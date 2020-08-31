【Sherlock】十周年英國皇家郵政出紀念郵票　最平50港元有交易！

由英國BBC製作的神劇《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）自2010年播出後深得劇迷歡迎，來到第十個年頭，為了慶祝劇集十周年，英國皇家郵政（Royal Mail）趁機推出Sherlock十周年紀念郵票系列，令大批「福迷」興奮不已！

Royal Mail特別挑選了最受歡迎6集製成郵票，包括第1季第1集《A Study in Pink》、第1季第3集《The Great Game》、第2季第1集《A Scandal in Belgravia》、第2季第3集《The Reichenbach Fall》、第3季第1集《The Empty Hearse》及第4季第3集《The Final Problem》。

點擊下圖看這6集的珍貴郵票：

據知，今次Royal Mail特別邀請了The So Studio來設計這一系列的十周年紀念郵票。除了設計美觀獨特之外，更運用了紫外光印刷技術，並以多張半透明的劇照相互疊着，將劇中的人物、查案細節和謎團線索隱藏在郵票當中，恍如跟Sherlock一齊調查案件一樣。如果想知道郵票暗藏了什麼重要線索，就需要照射紫外光才能拆解到精心設下的謎團！

郵票將劇中的人物、查案細節和謎團線索隱藏在郵票當中。（So Design圖片）

除了紀念郵票以外，Royal Mail更推出多個套裝，包括郵票連相架、郵票連信封等，價格由4.88英鎊（約50港元）至109.99英鎊（約1135港元）不等。而最特別的就是Sherlock 10周年紀念幣，而包裝就以Sherlock（Benedict Cumberbatch飾）和Moriarty（Andrew Scott飾）為主題。如果有劇迷有興趣的話，可以前往Royal Mail官方網站購買。

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