【香港小姐2020】冠軍謝嘉怡選擇留港發展：我希望喺TVB返工

《2020香港小姐競選決賽》於昨天（30日）圓滿落幕，結果由8號25歲的海外佳麗謝嘉怡（Lisa）奪冠，而2號陳楨怡及4號郭柏妍，分別獲得亞季軍。

Lisa奪得冠軍。（梁碧玲攝）

經過一天之後，Lisa心情依然未能平復。她今天（31日）出席會見傳媒活動時候說：「我真係估唔到我拎到冠軍，我琴晚都好夜瞓，我好似仲未平復到心情。琴晚我爸爸同姑姐都喺酒店，我哋食咗排骨飯，然之後沖涼瞓覺。」不過昨天並沒有看見Lisa媽媽的蹤影，她解釋：「佢係蘇格蘭人嚟，佢冇香港身份證，所以入唔到境。」

Lisa之後會定居喺香港。（梁碧玲攝）

Lisa自小於蘇格蘭生活及長大，去年才於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）畢業，之後在當地擔任手術室護士。這次參選完香港小姐後，她表示不會回到蘇格蘭，希望能在港發展事業，「香港有好多嘢做，我希望喺TVB返工，想拍劇。我要學多啲廣東話，準備好啲。」

Lisa認為如果可以拍劇，她的表情一定很豐富，但目前還是要學好廣東話。（梁碧玲攝）

另外廣東話咬字不正的Lisa，昨天才藝表演竟然選擇唱《上海灘》，而不是選擇唱英文歌，她直言：「好多人都覺得我會唱英文歌，但我想畀大家睇我會學中文歌，我會唱中文歌，我可以做得到。」當然網友亦有批評Lisa連廣東話都說不好去唱《上海灘》，對於網友的留言，她笑言：「其實我冇睇，因為網民寫中文字我唔識睇，佢批評我都唔知道。」

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