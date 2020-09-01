使徒行者｜光頭彭懷安6年做10次「小頭目」　劇中外號個個超兇猛

無綫（TVB）深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者2》（2017），今晚（29/8）深夜便開始播放敍事線順住落的《使徒行者》（2014）。其實《使徒行者》除了主角林峯、佘詩曼、苗僑偉以及許紹雄等夠亮眼之外，一眾配角亦非常矚目，例如木蝨（梁烈唯飾）、反派葉兆良（鄧健泓飾）以及小頭目撻沙哥（彭懷安飾）等等。

而《使徒行者》初段，撻沙是歡喜哥（許紹雄飾）以及爆Seed（林峯飾）的共同「敵人」，可算是劇集中的「小頭目」。

由彭懷安飾演的撻沙哥態度非常囂張！（《使徒行者》截圖）

由彭懷安所飾演的撻沙，角色的態度尤其囂張，再加上彭懷安的光頭造型，令角色感覺格外兇狠，還有幾分討厭。其實自2014年的撻沙哥之外，彭懷安在往後6年都不斷飾演社團人士，而且通常都是「老大輩」，可惜與最高話事人仍有一段距離，例如在2018年的《大帥哥》中，他飾演的麥先根就是蒙大帥（蔡國慶飾）的部下，管轄祿豐鎮的話事人，與主角狄奇（張衛健飾）為敵；又例如在2020年《黃金有罪》中，彭懷安所飾演的乃隆是 泰國黑幫組織「龍幫」的第二把交椅，是反派龍坤（吳岱融飾）的頭馬，與主角榮木桐（張兆輝飾）的死對頭。

彭懷安飾演的「小頭目」外號非常響亮：

+ 6 + 6 + 6

其實由彭懷安飾演「小頭目」，無論是角色表現還是外形，無一不入型入格，而且往往都能夠令觀眾為之討厭，同時亦不影響到個人真實形象，角色定位拿捏恰到好處，所以彭懷安被封為「御用小頭目」的確非常適合。然而，彭懷安未能成為終極反派的原因，實際上與演技並無直接關係。因為近年TVB的「Final Boss」都給予觀眾一種意想不到的感覺，例如《使徒行者2》由鄧梓峰演最大黑警、《城寨英雄》的「Final Boss」竟然是歐瑞偉。但由於彭懷安近年的外形太過「衰格」，期待他日後有機會升呢做真正老大！

撻沙哥！（截圖）

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