Coffee林芊妤囝囝玩踢爆　爸爸同姨姨一齊玩：靚過媽咪！

Coffee （林芊妤）除了在網上教大家做瑜伽修身，亦不時分享與囝囝「翟伯伯」的親子互動，昨晚她在社交平台上傳影片，片中囝囝竟然踢爆爸爸同一名姨姨一齊玩，更指對方「靚過媽咪」，令Coffee一度大為緊張！

林芊妤（Coffee）不時在網上分享一家人的親子互動。（IG圖片／coffee89921）

Coffee昨日出外為自己創立的運動衣品牌拍硬照，回家後抱起兒子問他今天跟爸爸同邊個一齊玩，只見翟伯伯春風滿面地笑個不停，Coffee問了很久，他才笑着說：「同姨姨，嘻嘻嘻！」Coffee馬上緊張地叫道：「同姨姨？！邊度有個姨姨呀？邊度呀？同爸爸同姨姨玩？」翟伯伯說：「係！」說完又繼續笑，Coffee極力控制表情，瞪大眼睛說：「個姨姨靚唔靚呀？」囝囝秒回：「靚！長頭髮。」Coffee聽罷失笑，再追問：「個姨姨靚啲定媽咪靚啲？」翟伯伯看向另一面說：「…姨姨！」Coffee馬上尖叫，問囝囝：「你認真㗎？！」他毫不猶豫地回答：「係！」

翟伯伯同姨姨玩完，春風滿面。（影片截圖）

Coffee最後出絕招：「你要姨姨定媽咪？」幸好囝囝表示要媽咪，令Coffee冧爆，攬住囝囝狂鍚。之後老公翟志榮（Weng）回來，Coffee馬上質問他：「你個囝囝話同埋爸爸仲有姨姨踢波喎，邊個姨姨呀？」Coffee老公直認不諱：「係呀！你唔識㗎！（個姨姨好靚㗎？）OK啦！」

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Coffee留言說：「以為佢亂噏點知真有其事，而家正式宣佈佢可以做我嘅線人，以後監察老公嘅一舉一動。」又爆老公對囝囝說：「哇！你咁樣報串下次點帶你去蒲。」一家三口的互動非常搞笑，片尾有翟伯伯同「姨姨」玩的片段，原來所謂姨姨，只是同屋苑其他小朋友的工人姐姐而已。

其實Coffee對老公好有信心。（IG圖片／coffee89921）

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