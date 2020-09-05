白癡公主陳年舊照曝光！10年過去一個部位沒變化　髮型似足楊丞琳

台灣Youtuber白癡公主與Lulu兩人是大學同學，認識至今也已十年，Lulu最近更登上白癡公主的影片，聊到當年在學校的趣事，讓大家笑翻，而白癡公主也翻出舊照，還問大家哪裡沒有變。

點圖看白癡公主10年前舊照及IG美照▼▼▼

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白癡公主與Lulu都是台灣藝術大學廣電系，大學時期兩人就曾合作主持過系上的活動，白癡公主挖出兩人大學時代的舊照，當時兩人看起來還很青澀，而Lulu臉上也有嬰兒肥，白癡公主則是一樣很纖細，不過當時頭髮染成橘色，與現在黑直髮模樣很不同，白癡公主在IG上把這些舊照拿來與現在兩人合照對比，並寫道「8年前與10年前！什麼叫女大十八變？」還問大家「但是，只有_____沒有變…」，網友大都指兩人平胸沒有變。

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看到白癡公主與Lulu大學時期的照片，網友笑稱「陶晶瑩跟桃太郎的鬼模仿楊丞琳」，白癡公主回應「可惡可是有點中肯」，還有網友覺得兩人「以前很像情侶」，而Lulu見到這些舊照則回應「真的黑歷史」。

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