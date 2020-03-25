白癡公主曬「整容」前後對比　激長下巴衝擊網民視覺：唔整好過整

台灣網紅白癡公主日前與另一位網紅超直白一起合拍影片，談論有關整形話題，結果網友看到白癡公主的臉，忍不住哀號：「為什麼要去整形」！

自稱貧乳界女神的白癡公主笑言隆胸後：「不知道還可不可以講貧乳這兩個字。」（Youtube@白癡公主）

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白癡公主在影片一開始就提醒大家「希望大家能夠接受全新的Me」，結果大家就看到她臉上出現了高挺的鼻子，還有尖下巴，並表示因為看到超直白整形後的模樣，所以自己也去做了整形，而一向自封為「貧乳界女神」的她，更自曝有去隆乳，還笑稱：「以後不知道還可不可以講貧乳這兩個字」。白癡公主與超直白兩人大聊各種整形手術，也談到是否會整形上癮。

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不過網友看到白癡公主的模樣，紛紛直呼：「不希望癡癡整形主要是不希望癡癡受苦.....術後那個狀態光是想像就很捨不得」、「喜歡沒整的癡癡」、「可是我喜歡沒整形的你耶」、「原本的白痴公主已经很美了 不必要整」，不過也有網友認為：「癡癡的鼻子跟下巴是貼東西上去的吧 我們癡癡不用整也很美辣~~然後胸部的部分...我相信百分之百是用塞的」、「看ig以為是p圖 來youtube看就知道是用了抖音那些假鼻子」，「我認真混亂了！癡癡是真的有整還是特殊化妝阿？下巴給我的感覺很視覺衝擊耶」。

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