盤點本地影圈藝人豪宅逐格睇　兩大影帝三大影后寓所鬥奢華鬥品味

明星私下的生活總讓人充滿了好奇，而他們所居住的豪宅更是大家好喜愛看的，隨住社交媒體的盛行，不少藝人的家居都相繼曝光了，他們亦不介意跟大家分享他們五星級的家，大曬奢華舒適的安樂窩。以下就讓大家逐格睇下本地電影圈多位藝人，包括影帝郭富城、梁朝偉與影后太太劉嘉玲、袁詠儀、楊千嬅以及影壇大哥成龍等的超級豪宅。

郭富城因為老婆方媛曬幸福而令豪宅曝光。(微博截圖)

影帝郭富城：

天王城城的豪宅以米白色的佈置為主色，大廳的牆身和大門、餐枱以及飾物櫃等均是米白色的，淺灰色的超長梳化配搭奶茶色的咕𠱸，走簡約風的路線，加上木色的地板，予人一種home sweet home且時尚小清新的感覺，浴室也是整個米白色的。飾物櫃內擺滿了囡囡喜愛的玩具。廳的另一旁則擺放了黑色座椅，有一大個名牌箱子作裝飾，也有雲石枱，增添了奢華的感覺，還有私人電影院和卡拉OK房。他的豪宅更擁有有私人泳池，天台則大到可以打籃球，足不出戶都可享用各種娛樂設施。

點擊下圖逐格睇城城的豪宅以及他和Moka的靚相：

+ 8 + 8 + 8

影帝粱朝偉、影后劉嘉玲：

嘉玲與老公梁朝偉位於半山的複式豪宅，設計中西合璧且富有年代感，裝修以歐式復古風格為主，裝潢極盡奢華氣派。客廳的水晶吊燈、暗紅色印花梳化、隨處可見珍貴的收藏品，整體佈局高貴典雅，格調十分考究，屋內的陳設一看就知道價格不菲，展現了他們夫婦良好的品味。昏暗的暖色燈光，加上繁複的花紋，充滿老上海的復古風情。飯廳的牆上掛着鹿角擺設，超長餐桌十分適合招待親友，背後還設有吧台。

嘉玲的豪宅大廳放得落超大棵桃花。(劉嘉玲ig)

點擊睇嘉玲與偉仔的半山豪宅：

+ 5 + 5 + 5

另外，他們位於上海的豪宅，更令人嘆為觀止。據知嘉玲當時以一億元人民幣購入上海外灘旁一間4700平方尺（約440平方米）三室兩廳的房子，單是價格已經是天文數字。她更請來電影美術奇才張叔平設計，除了有室內泳池之外，屋內奢華的裝潢有如藝術館，內部裝修採用新古典風格，所有家具、燈具或擺設皆出自大師級匠師之手，做工十分精細，各式收藏品更是琳琅滿目，襯托出濃濃的藝術氛圍。深藍色與深啡色的牆紙、五彩的琉璃，整個色彩搭配非常高級，牆上掛着周春芽的限量版畫《桃花始盛開》，金色台燈來自歐洲，整個房子充滿渾厚的藝術氣息。不少網友都驚嘆超豪華，更大讚豪宅設計與嘉玲氣質相符，低調奢華又有內涵！

偉仔與嘉玲擁有多個物業。(梁朝偉ig)

點擊睇埋偉仔與嘉玲位於上海的豪宅：

+ 10 + 10 + 10

影后袁詠儀：

影后袁詠儀與老公張智霖（Chilam）不時會在IG post出自己從家中望向外的相片，他們的豪宅坐擁無敵靚海景之餘，更可以望到海洋公園。翻查資料，該址應該是淺水灣曼克頓大廈，他們在2017年被指以逾廿萬月租，租住上址一個二千多呎的全海景單位。

袁詠儀與老公張智霖。(袁詠儀微博)

點擊下圖睇更多袁詠儀與Chilam的豪宅圖：

+ 12 + 12 + 12

影壇大哥成龍：

近日有內地網民爆料，於社交網上以「據說是成龍的房子」為題出post指成龍將位於北京東城區的豪宅「NAGA上院」放在網上進行法拍 (法院拍賣房屋，即香港俗稱銀主盤），成龍在該處的確是持有物業，更指當年房祖名曾在該單位居住，令疑似是他的這間豪宅曝光。而從法拍網上的資料上得知，該物業面積約1,200平方米（約12,916呎），內有6房3廳，從該網站貼出的參考圖片中可見，屋內裝修非常奢華，有多張大型梳化、書櫃、10人餐枱，甚至桌球枱等。

疑似是成龍位於北京的豪宅於日前曝光。(vcg)

點擊下圖逐格睇房祖名北京豪宅室內奢華裝潢：

+ 2 + 2 + 2

點擊下圖睇更多影星的超奢華豪宅，包括關之琳、張繼聰、Janice Man以及羅家瑛的家：

+ 32 + 32 + 32

還有陳小春與老婆應采兒的家：

+ 12 + 12 + 12

阿Sa蔡卓妍的家：

+ 8 + 8 + 8

另一位影后楊千嬅、還有鍾欣潼、溫碧霞