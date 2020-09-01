這就是街舞｜王嘉爾認國語太差堅持唔拍戲　王一博建議配音竟被鬧

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王嘉爾（Jackson）在2014年以韓團GOT7成員身份出道，翌年就在中、韓兩地發展，更因為主持內地綜藝節目《拜託了冰箱》而人氣急升，憑着搞笑又無厘頭的反應深受粉絲喜愛。雖然Jackson回國發展五年以來參與過不少綜藝節目，但就從未拍過戲劇，早前他在節目《這！就是街舞》中就大爆背後原因！

王嘉爾（Jackson）在內地綜藝節目《這！就是街舞》中擔任隊長。（微博@這就是街舞）

其實過往有不少歌手都轉型做演員，發展相當不錯，好多粉絲都期待在大銀幕上見到Jackson的演出。早前Jackson在節目中被問到不拍戲的原因時，他即時面露難色：「拍戲好像真的不是那麼容易，我拍什麼？你想像得了我拍？我說話這樣你覺得我的……」原來身為香港人的Jackson自覺普通話太差，遠遠未能達到拍戲的要求，所以先會堅持不拍戲。

Jackson自覺普通話太差。（影片截圖）

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不過王一博就建議Jackson可以嘗試拍古裝劇，因為可以後期配音，但節目播出後，不少網民都狠批王一博態度不專業，認為演員不應該有這種「投機取巧」的心態。事實上很多古裝劇對人物角色有聲線的要求，加上要考慮現場收音等元素，演員未必表達到角色的情緒，所以劇組有時候會考慮後期配音。其實王一博原意只是想鼓勵一下Jackson，而Jackson亦坦言暫時不會拍戲：「過不了自己。」一班粉絲要再等一等啦！

王一博憑着古裝劇《陳情令》而爆紅。（劇照）

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