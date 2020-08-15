內地十大最強流量小生　吳亦凡鹿晗過晒氣墊底？

娛樂圈每年都有新人爆紅，更新換代十分快，所以藝人之間的競爭相當激烈，當中有不少男星憑着人格魅力及出色作品脫穎而出，成為新一代「流量小生」。除了由韓國回國發展的鹿晗、吳亦凡、張藝興、黃子韜之外，還有邊幾位人氣男星呢？

由韓國回國發展的鹿晗之前幾乎日日登上熱搜榜。（微博@鹿晗工作室）

黃曉明在內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》中展現出暖男的一面。（微博@黃曉明）

近日因為擔任大熱綜藝節目《乘風破浪的姐姐》主持的黃曉明，一改在《中餐廳》中「霸道總裁」的形象，表現出暖男的一面，而他在新一季《中餐廳》中亦變得低調得多，處處為拍檔着想，備受好評。不過論人氣及潛力，他都不算是「小生」。而近年積極在內地發展的陳偉霆（William），雖然參演了不少劇集，更登上內地一線小生的地位，但今年他只是出現在綜藝節目中，曝光率有一定的影響，流量地位岌岌可危。

陳偉霆（William）近年積極在內地發展。（微博@陳偉霆）

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而一批95後小鮮肉包括王一博、易烊千璽、蔡徐坤等在影視、綜藝、音樂全面發展，人氣一直居高不下，一舉一動都備受關注，更頻頻登上熱搜榜，氣勢非常強勁！

王一博同肖戰憑藉劇集《陳情令》而爆紅。（劇照）

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