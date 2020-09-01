細So背妻偷食兩年半　老婆阿Wing有情有義曾陪老公走過事業低谷

41歲前商台DJ細So（蘇耀宗）被傳媒爆出背妻偷食，與KOL「阿B」偷情達兩年半。細So老婆陳穎楠（阿Wing）在他踏入事業低谷時仍然不離不棄，如今被指背叛老婆，真係唔知點收科。

前商台DJ細So被爆背妻偷食 五招冧女傳每次見面都有性行為！

細So前妻張詠妍改嫁商台高層林若寧 與現任結婚9年育有兩名孩子

細so被爆出疑似偷食後首開腔 否認背妻偷食要了解事件

細So與旅遊記者陳穎楠結婚，育有兩名孩子。（IG/ @soyiuchung）

細So於2006年與商台DJ張詠妍（阿Wing）結束三年婚姻後，於2011年與名字同樣叫阿Wing的旅遊記者陳穎楠再婚，與兩個分別為6歲和3歲的兒子Jack和Max一家四口搬入大嶼山貝澳過起浪人生活。

陳穎楠曾任職飲食記者，有傳當時更因採訪而被蔡瀾收為徒。她又曾以潮流版記者身份拍廣告做模特兒，婚後專心在家相夫教子。老公細So於4月遭商台解僱後，阿Wing不離不棄，陪伴細So渡過難關。她從家庭主婦轉職為女強人，熱愛飲食的她不但錄VO、賣月餅，做KOL，甚至自創品牌「When We're Hungry」，今年端午節揼本整二千隻四方糉，兩周內成功賣出逾千隻糉，Jack和Max都有幫手一齊為品牌畫畫和整麫包。

細So之前一家四口其樂融融，現任老婆阿Wing一直陪他走過事業低谷。(ig@soyiuchung)

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