徐榮送13歲大仔去英國讀書追足球夢：佢細細個就想做足球員

徐榮的13歲大仔徐朗（Karson）昨晚離港，起程到英國升學兼追足球夢。廿四孝爸爸徐榮當然要送愛子到機場，看着他入閘後才安心回家。徐榮今日（1/9）在IG上載了與老婆和囝囝的合照，並留言寫着：「幾年前一家人有咗一個決定！時間很快已經到了這個決定的那一天了，雖然有唔捨得，但為了你走得更遠！學得更多！做得更好！你在遠方，我在這裏，大家一齊努力為我們的目標進發！加油哥哥！」

廿四孝爸爸徐榮當然要送愛子到機場，看着他入閘後才安心回家。（IG/ @tsuiwing0807）

徐榮回覆《香港01》時指囝囝將會去英國二至三年，並希望能順利加入當地的球會：「暫時去2-3年，要睇踢波情況可唔可以入到球會。如果順利入到就會繼續，入唔到就轉去澳洲完成學業。」仔仔要離開身邊，縱然是一直以來的計劃，不過看到他獨自入閘，身為爸爸的徐榮亦大為感動：「係一路嘅計劃，入閘嗰下佢自己行入去，佢未試過自己一個搭飛機，有啲感動、有啲唔捨得，鐵漢柔情就冇。」

徐榮笑言仔仔追夢同時亦是幫自己完成夢想，之不過這個足球夢卻一點也不便宜，他坦言用了6位數字：「好揦脷，大約6位數中間。佢細細個就想做足球員，我哋一直幫緊佢行足球員呢條路，畀佢嘅配套都係For佢做運動員、踢波。佢唔只踢波，學校有其他嘢學，有學術嘢，之不過重心擺喺體育，主要試下足球，唔得先再轉第二啲嘢。佢幾歲就有呢個打算，一路有個教育基金，有儲錢，所以冇咩影響。」

仔仔已安全到達英國，徐榮太太也有在IG上載一家人的溫馨合照。（IG/ @ktsuilong）

仔仔已安全到達英國，徐榮太太也有在IG上載一家人的溫馨合照，並留言寫道：「哥哥大個仔啦，第一次自己坐飛機，為自己由細到大的夢想出發。雖然好唔捨得但係都要學識放手畀你自己學習獨立，臨上機哥哥叫我放心佢自己會照顧好自己。啱啱收到你電話知你平安到達，順利過關攞齊行李，安心晒。好好享受學校生活，加油哥哥！Love you」。

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