返新加坡半年被質疑逃避隔離　BY2想回內地遇阻滯公開幕後原因

新加坡女子組合BY2近年將重心轉移內地，去年參加選秀節目《明日之子3》重新出道，令她們再受關注人氣急升。奈何因為受疫情的影響，她們逼於無奈回到老家新加坡大半年，期間卻被質疑是在逃避內地的隔離措施，所以一直留在新加坡。但近日她們就在微博對此事作出澄清，直言她們是想儘快回內地工作的，但在申請文件上卻遲遲未收到答覆，所以一直等待通知中。

BY2想快點回內地工作。（BY2微博圖片）

BY2表示從2014年起已經前往北京發展，在當地生活了近6 年時間，北京對於她們來說已經有家的感覺。在這大半年時間她們每時每刻都想回去內地，奈何申請辦理證件遲遲未收到通知：「其實尋求公司辦理邀請函的我們已經等了足足三個月，在等待的這幾個月裡問過早已飛去内地的新加坡朋友們，也跑了幾趟中國駐新加坡大使館咨詢如何辦理手續。」可見她們是多麼想回去內地。

目前只能等待通知。（BY2微博圖片）

而她們亦做好準備隨時配合好防控措施，目前亦沒有其他辦法可行，只能乖乖地等通知：「還不曉得需要多少多久多遠的時間才能等到邀請函能下來，每天乖乖的等待一個能回家的通知。」不少粉絲見到都為她們加油打氣，紛紛給予祝福望她們盡快收到通知。