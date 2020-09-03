反黑路人甲｜周麗欣喺TVB追夢13年：上年4個月冇開工，真係好徬徨

TVB演員周麗欣（Doris）大家可能對她並不熟悉，只會覺得她熟口熟面。Doris已經在TVB工作有13個年頭，最近憑著劇集《反黑路人甲》開始令人關注，「好開心有粉絲幫我Cap圖，都有人讚我做得好好。」

Doris係好多劇集都出現過。（IG：doris_hehaha）

入行了13年，演的角色多數是閒角，戲份一定不重，因此Doris的薪酬亦不高，她說：「好多導演同PA(助理編導)都好錫我，有時候雖然鏡頭前見唔到我，但我哋都係一集咁計，佢哋會叫我鏡頭過鏡，都有Show錢，咁依家都叫做維持到收入。」

Doris希望可以爸爸唔使再擔心佢收入。（梁碧玲攝）

Doris出身的家庭並不富裕，爸爸也只是在打一份萬多元的工作，但她慶幸家人一直給予鼓勵，好讓她堅持喜歡的工作。當然演員屬於不穩定收入的職業，Doris直言就算經濟多困難也不曾問父親拎錢：「我最困難階段其實係過去一年，因為商演真係少咗。上年我停咗4個月冇開工，我真係好徬徨，不過好彩我家庭接濟，我阿姨同我家姐買好多食俾我，令我唔使擔心食。」

另外Doris的名氣不大，其實曾有打算放棄演員之路，轉行做一些能有穩定薪金的職業，「我姐夫兩三年前曾經叫我轉行，因為佢話可以介紹我去佢公司做秘書，或者做一啲office工，希望我薪金穩定啲。我家姐今年已經第三年問我，我收入唔穩定，都有心動。」