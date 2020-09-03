細So小三練美施自爆屋村長大曾捱窮　獲中醫老公支持創業月入百萬

商台前DJ細So（蘇耀宗）日前驚爆出曾背妻偷食，與一名白滑KOL「阿B」展開一段不倫戀長達2年半之久，婚外情至今年6月才告一段落，他的好男人形象頓時盡毀，並公開向太太及家人道歉認錯。而事件中的女主角「阿B」昨日亦已現真身，是現年35歲的練美施（Macy），已婚並與丈夫育有一子一女。Macy可說是媽媽界的KOL，有經營網店於facebook和IG上設有專頁，主打售賣嬰兒服飾用品。

細So與他老婆阿Wing。(細So ig)

Macy年前接受訪問表曾透露自己在秀茂坪長大，坦言童年時家境貧窮。她16歲已開始出來社會工作，21歲時受男友鼓勵創業，在旺角開設首間時裝店賣女裝。Macy經營有道，最高峰時每月生意額曾高達100萬港元，月賺數十萬元，全盛時期一度開設有5間店舖。Macy於2012年結婚，婚後隨即三年抱兩，誕下了一子一女，要兼顧事業和家庭，生活開始忙碌，加上生意受外圍因素影響，不敵淘寶和韓風等，逐漸下滑，因此在2015年結束所有店舖。

細So的小三Macy。(ig圖片)

據悉，她的老公是一名中醫師，對於太太要發展個人事業，老公一直得十分支持。網傳她的老公現時已年屆60，比她年長20多年。Macy之後就轉戰網店，開設Little Fitting Room，並以靚媽形象改賣BB產品，主打手工嬰兒頭飾、嬰兒帽、餵奶巾、口水肩等，亦有售賣護膚品等，更以自己的靚樣做生招牌。她更和兩位本地媽媽一起開辦了「香港地創業媽」群組，與有心創業的媽媽聯繫和分享心得。

Macy擁有幸福家庭。(FB 圖片)

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