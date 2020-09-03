細So小三練美施中醫老公原來一早知姦情　仲讚太太人品好無缺點

商台前DJ細So（蘇耀宗）日前驚爆出曾背妻偷食，與現年35歲的KOL練美施（Macy）展開一段長達2年半的不倫戀，婚外情至今年6月才告一段落，他的好男人形象頓時盡毀，並公開向太太及家人道歉認錯。而事件中的女主角Macy本身亦已婚，並與丈夫育有一子一女。Macy接受訪問時竟高呼她與細So用情認真，兩人彼此間都付出了真感情，是真愛而絕非玩玩吓，她更深信細So是真心愛她的。

細So與老婆阿Wing。(細so ig)

成件事最離奇是，背夫偷食的Macy早已獲得老公的原諒，她老公呢日甚至接受傳媒訪問，大讚老婆Macy好好！Macy的老公是一名姓王的中醫師，在親子界中相當出名。據悉他比Macy年長20歲，雖然知道老婆給他戴上綠帽,亦因此被傳染了性病，但他仍盛讚老婆真是好好，在他眼中是零缺點，堪稱完美，做事工作湊小朋友都十分稱職，但就指Macy為人太簡單，好易信人，今次是錯付，直言自己早就知道老婆與細So的一段情，當他老婆和對方開始時，自己都有同老婆說過，不要太相信對方，這一切都不是真心的。

Macy是人妻兼人母。(ig圖片)

王醫師又強調無論如何，事情已經過去，認為老婆勇敢面對，又肯承認自己所犯的錯，而且有決心離開錯的人，亦立刻離開了網上世界，他見到老婆已經表現得好有誠意，故希望外界都保護返他們。Macy對於老公開腔撐自己，就表示好感動，因她老公一向是低調的人，今次竟然公開撐她。她直指老公一路以來都清楚成件事，但仍然繼續守候她，好讓她去看清楚所有真相，報道出街後又決定與她一起去面對。

Macy擁有幸福家庭。(fb圖片)

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