細So遭小三練美施指責無承擔不停講大話　親揭兩人分手原因

商台前DJ細So（蘇耀宗）日前驚爆出曾背妻偷食，與現年35歲的KOL練美施（Macy）展開一段長達2年半的不倫戀，對方亦已婚且與丈夫育有一子一女。這段婚外情至今年6月才告一段落，細So的好男人形象頓時盡毀，並公開向太太及家人道歉認錯。他和小三練美施都分別獲得自己的另一半原諒，細So又謂兩人分手後已再沒有聯絡。

細So與老婆阿Wing。(細so ig)

雖然細So與練美施的不倫戀已成為過去，但兩人同樣遭網民鬧爆。練美施接受傳媒訪問時，就逐一回應被網民數她的四宗罪，否認自己扮冇老公、硬sell性感、利用囡囡吸Like以及淘寶貨充當貴貨賣，她表示與丈夫之間有問題仍未解決，打扮性感只是為了工作，post小朋友相有否人like也不是她可以控制到的，她坦承自己的網店有入大陸貨，亦有跟客人講明。

Macy已婚並育有一子一女。(fb圖片)

練美施又指細So在事件曝光後，曾要求她講大話，但遭她拒絕合作。她跟細So老婆阿Wing講的版本，跟細So本人跟阿Wing講的版本不同，所以細So叫她幫手呃阿Wing，想用大話冚大話。練美施直言覺得細So為人好有問題，根本從來冇對阿Wing坦白，冇講過真話，不肯承擔責任，只想繼續維持他的好男人形象。她認為阿Wing要原諒細So先要知道個事實。她又親揭與細So分手的原因，是因為承受不了情緒困擾，而她與細So一起之前，她與老公已有問題，當時正在協調當中。練美施透露目前已慢慢減少網上的工作，在5月左右仲開始做投資。她又表示曾因為與細So之間的事有過自殺的念頭。

Macy開始從事投資工作。(ig圖片)

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