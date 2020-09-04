泰國BL劇驚見教課書級男男激情戲　細微肢體動作暗示強烈愛與慾

近幾年，有一股耽美的熱潮席捲而來，拍成真人版的撩人之大當數泰劇了，泰劇裡面的男男，都太可愛了，雙男主顏值身材都非常絕，而且他們之間的對手戲都太能抓人心弦了，最近正在熱播的耽美泰劇《與愛同居》把人撩的不要不要的，特別是裡面教科書級別的激情戲，能讓人原地去世好嘛。

劇中自稱堅決接受不了同性戀的一位男主迎來了他的真香時刻，嗯，真香可能會遲到，但是永遠不會缺席，終於對女人失去了興趣，徹底淪陷在另一位男主的溫柔裡，啊真香。還有劇中最大的亮點那便是激情戲了，那車速簡直是做了火箭，本以為是去幼稚園的車，結果嚴重超速，一集接吻，三集船戲，後面船，船，船，啊！

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當然單純靠超速的激情劇本是不=行了，更重要的是演員的演技以及代入感，兩位神仙男主的演技可謂也是神仙級的演技，自然流暢，進入角色的片段，看的人徹夜難眠，非常撩人，這種劇真的想讓人原地去世。太上頭了。

兩位男主人設張弛有度，一個腹黑霸道，佔有欲強，一個調皮可愛，經常炸毛，高級的情色片段講究的是氛圍，格調，開場的激情戲的氛圍都是那種蠢蠢欲動，周圍的環境空氣都是曖昧的氣息，勾人心弦，拍攝手法極為高端，演員的呈現也是難度升級，十分有技巧，真的是磕死了這對CP。

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導演和演員很擅長用細微的肢體動作來展現情欲，真的是勾人於無形之中，而且劇中僅僅一個小小的吻戲，都非常細緻，纏綿繾綣，真的吹爆這部劇的激情欲望片段，還有兩位小哥哥的演技與身材，都太可了。

最可的是劇中各種名場面的吻，什麼腳踝吻啦，冰塊吻啦，整部劇格調輕鬆愉悅，兩位小哥哥打扮也都非常韓範，還說著一嘴流利的韓語，簡直就是泰劇的一股清流，絕美的畫面，神仙的愛情，入股不虧。

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