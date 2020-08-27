西班牙同性企鵝伴侶領養隔壁夫婦隻蛋　合力孵出BB一齊做媽媽

動物界出現同性伴侶一點都不罕見，日前西班牙水族館Oceanogràfic Valencia首對同性企鵝順利孵化出小寶寶，是該館首次出現這情況。館內一對雌性企鵝在繁殖期變得親密，更出現築巢行為，飼養員便給了牠們一顆蛋嘗試，結果順利迎來今年園內第3隻小企鵝。同性企鵝最有名的一對是1998年紐約中央公園動物園的雄性企鵝Silo和Roy，牠們的故事後來被改編成得獎童書《一家三口》（And Tango Makes Three）。

Electra和Viola都是雌性企鵝，牠們早前一同孵化寶寶，組織小家庭。（「Oceanogràfic Valencia」fb專頁圖片）

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位於西班牙華倫西亞的Oceanogràfic Valencia，日前在網站及facebook公布一則喜訊，園內一對雌性巴布亞企鵝（Gentoo penguin）Electra和Viola早前接收了另一對企鵝夫婦的蛋並成功孵化，順利組成一個小家庭。園內一共有25隻巴布亞企鵝，其中只有3對順利迎來新生寶寶， Electra和Viola就是其中一對，園方大讚牠們是「非凡」的一對。

園方指同性伴侶在鳥類世界並不罕見，目前已知有450種動物有同性交往行為，但該水族館首次出現這種情況。飼養員在繁殖期發現Electra和Viola一同收集鵝卵石堆砌，石頭在企鵝的世界不是小事，牠們之間有可能為石頭爭執，雄性更會用鵝卵石來求偶。飼養員發現牠們想築孵蛋的巢，便給了牠們一顆蛋，結果順利孵出小寶寶。

孵化巴布亞企鵝的蛋需時38天，兩口子要輪流孵，小寶寶要大約75天才能獨立。（「Oceanogràfic Valencia」fb專頁圖片）

巴布亞企鵝通常一次會產下兩顆蛋，孵化需時38天，父母要輪流留在巢中孵蛋，小寶寶出生後需要大約75天才能獨立。不過正常一對夫婦只夠資源孵化其中一顆，另一顆蛋是候補，所以飼養員有時會將剩出來的蛋給同性企鵝伴侶試孵。

企鵝選擇同性伴侶的情況不是沒有先例，2018年時悉尼水族館就出現過雄性企鵝伴侶Sphen和Magic，牠們在繁殖季節變得親密，更一同築愛巢，起初飼養員給了牠們一顆假蛋照顧，後來更給了牠們「真蛋」，牠們每天都輪流孵蛋直至小寶寶破殼而出。

2019年時柏林動物園都迎來一對雄性企鵝伴侶Skipper和Ping，牠們自4月搬到柏林就形影不離，飼養員拿魚及石頭試一試，發現牠們想孵蛋。由於園內有一隻雌性的國王企鵝從未孵化自己產下的蛋，飼養員決定將一顆蛋送給Skipper和Ping孵，未料牠們收到蛋就懂得如何孵化下一代。

同性企鵝最有名的一對是紐約中央公園動物園的南極企鵝 （Chinstrap Penguin）Silo和Roy，牠們於1998年組織家庭孵化及養孕寶寶Tango，故事後來改編成得獎童書《一家三口》（And Tango Makes Three）。

小資料： 《一家三口》（And Tango Makes Three）贏得多個獎項，講述兩隻以Silo和Roy為藍本的雄性企鵝相戀6年的故事，描寫牠們如何嘗試孵一顆很像蛋的石頭，後來牠們獲得一顆蛋孵化出Tango。不過此書在美國也引起了一場審查大戰，由於書中兩隻企鵝是同性戀，美國一些反同家長反對將書放入圖書館的兒童讀物，甚至要求放在限制區，事件更曾鬧上法院。 香港「性傾向條例家校關注組」（「關注組」）於2018年時去信民政事務局投訴該書宣揚同性戀，當局決定將此書以「閉架」形式在圖書館流通，需向館員索閱。

《一家三口》（And Tango Makes Three）是一本得到多個獎項的童書。（《一家三口》封面圖片）

（綜合）