練美施承認曾為細So做人工流產：要面對就應該坦白

商台前DJ細So（蘇耀宗）日前驚爆曾背妻偷食，與35歲KOL練美施（Macy）展開一段長達2年半的不倫關係。婚後肓有一子一女的Macy承認曾為細So做過人工流產，更感染HPV而且還將性病傳染給老公，她接受《香港01》訪問時指：「無論之前或未來會唔會再有咩消息，都會勇敢面對。」

婚後肓有一子一女的Macy承認曾為細So做過人工流產，更感染HPV而且還將性病傳染給老公。（IG圖片）

Macy接受其他傳謀訪問時默認曾為細So做過人工流產以及感染性病，她指面對今次事情最好的方法就是坦白：「前者（人工流產）我冇公開過，後者（感染性病）唔係我自己講，係報導出咗我先承認，我覺得要面對就應該坦白。」

事件爆出後，獲老公出面護航的Macy直言沒有嬲過細So：「冇怪任何人，（將來唔再咁易信人？）上一課。」至於老公是否一直陪伴在身邊，Macy則不作回應：「關於家人唔回應。」她續稱現時生活安好，情緒未有受到太大困擾，暫時亦未有重開網店的打算：「生活安好，不用太擔心。年頭開始已經減少網上工作，比重轉移咗8成去其他地方，其實網店已經不是工作重心，所以暫時對我影響不太大，暫時未有打算重開。（將來有咩工作計劃？）唔再回應了」。

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