77歲陳惠敏突然入紙結婚　當年擂台上45秒K.O日本拳手最為人記得

曾與周星馳合作演出《風雨同路》的77歲武打影星陳惠敏近日突然被爆入紙結婚，皆因其擬結婚通知書曝光，伴侶竟為結伴50載兼育有三名子女的吳國英。

陳惠敏原來從未同太太吳國英註冊結婚。（電影截圖）

陳惠敏接受傳媒訪問時否認註冊結婚事宜，追問之下又承認擬結婚通知書是真。問為何突然註冊，他則拒作回應。好友吳志雄則指未聽過他結婚傳聞。

陳惠敏與女兒和太太合照。（Didi社交網絡圖片）

陳惠敏從不諱言自己曾風流過，指太太很大方，自己都識「返屋企」。有傳他1983年與日本女星新藤惠美因拍攝電影《狂情》戲假情真，暗撻女方兩年半，更傳之後太太吳國英要求離婚，但如今爆出原來兩人從未註冊結婚。

陳惠敏與新藤惠美在《狂情》（1983）中有激烈吻戲。（影片截圖）

早前有傳陳惠敏患上重病，其後他否認傳聞。之後陳惠敏女兒Didi透露父親近況，指他身體狀況正在好轉中。不過陳惠敏後生時是知名打星，亦曾在擂台上比賽，最令人印象深刻的一定是他在1983年僅用了45秒便K.O.日本拳手森崎豪，而這段經典畫面亦經常被人在Youtube重播翻看。

陳惠敏最為人所熟知的是83年在擂台上僅用了45秒便K.O日本拳手。（影片截圖）

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