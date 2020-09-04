【多圖】孫儷學霸妹妹孫艷樣貌清純　原來仲演過《甄嬛傳》﹗

孫儷與鄧超經常跟網民分享家庭生活點滴。（微博@turbosun）

9月26日就踏入38歲嘅孫儷，不時分享同鄧超以及一對仔女生活點滴。而且佢對家人相當上心，特別係同父異母妹妹孫艷，更加係照顧有加，多套主演作品都推薦妹妹參演一角﹗19歲嘅孫艷同姐姐神態相當似，而且仲係學霸，考入北京電影學院表演專業，星途無可限量。

孫儷同孫艷神態好似，好有姐妹相。（孫儷微博）

孫儷相當疼錫同父異母妹妹孫艷。（孫儷微博）

孫艷係孫儷同父異母妹妹，孫儷父母於1995年離婚，此後孫儷一直跟着母親生活，而父親則在幾年之後再婚，並生下孫艷。雖然佢地唔係一齊生活，但孫儷一向對妹妹照顧有加，只要到上海工作一定同孫艷見面。19歲嘅孫艷成績一向出眾，高考成績剛出爐，考獲上海表演統考第6名，北京電影學院表演專業第21名。

孫艷樣貌清秀。（孫艷微博）

除咗成績好，孫儷不時為妹妹爭取實戰演出機會，好似《甄嬛傳》中孫艷飾演孫儷戲中親妹甄玉嬈一角，當時只有8, 9歲嘅孫艷仲有嬰兒肥。到今年初熱播劇集《安家》，孫儷劇中少女版正正就推薦孫艷演出，仲發微博話：「當我看到劇本裡需要演房似錦的少女時期，想想還有誰，會比此少女更合適的呢？必須是我妹妹孫艷呀﹗」睇怕孫艷好快會出道，到時唔知會唔會姐妹檔拍攝呢？

當年孫儷推薦孫艷飾演《甄嬛傳》戲中親妹甄玉嬈一角。（網上圖片）

孫儷推薦孫艷飾演劇集《安家》中自己嘅少女版。（孫儷微博）