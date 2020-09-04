「御用宮女」張韋怡入稟告姑仔誹謗　指言論令其小產並要睇精神科

張韋怡與Gallardo Poon育有一子。（IG：@gogocheungcwy）

有TVB御用宮女之稱嘅2007落選港姐張韋怡（Gogo），現實中家住8000呎有私人電梯嘅獨立屋，手戴70萬名錶出入，同經營8位數字鐘錶生意嘅Gallardo Poon育有一子。早前佢自爆原來一直未婚，係對「有實無名」夫妻。而佢同姑仔關係亦相當惡劣，呢日張韋怡入稟高等法院控告姑仔誹謗。

今年6月尾，張韋怡姑仔潘碧玉在社交網發長文，指名道姓直指阿嫂貪慕虛榮，又指全家都不喜歡張韋怡。（IG：@gogocheungcwy）

今年6月尾，張韋怡姑仔潘碧玉在社交網發長文，指名道姓直指阿嫂貪慕虛榮，又指全家都不喜歡張韋怡：「開口埋口都係錢，全身手袋只有一個係真嘅，就係我哥哥送嘅手袋，貪錢嘅程度令人咋舌，你收手啦！你心地太差，呢個就係你永遠坐唔正原因，簡單啲講，冇註冊，係有原因，日日家嘈屋閉喺度講錢，我哋全家都唔鍾意你，全家都被你鬧過，連老人家都唔放過。」同時指控張韋怡騙其父100萬俾囝囝讀書，轉頭用來供自己到北京讀書。

張韋怡入稟高等法院，指姑仔潘碧玉誹謗令其小產。（IG：@gogocheungcwy）

張韋怡9月3日入稟高等法院控告潘碧玉誹謗，指姑仔誹謗言論令佢喺今年7月29日小產，要搬離現居每月花5萬6千元租用尖沙咀服務式住宅，更令佢精神焦慮要睇精神科醫生。入稟狀要求法庭頒下禁制令，禁止被告潘碧玉再發表針對原告的誹謗及不實言論，另要求對方作出賠償，以及要求被告作出書面道歉等。

【案件編號：HCA 1500/20】