雨僑生B後極速回復狀態影全家福　嘆為人母甚艱難：未試過這麼累

雨僑上月8日在老公羅力威的陪同下剖腹誕下6磅重BB女，並為囡囡改名Harper，正在坐月的雨僑今日（4日）在IG首次上載全家福，很是溫馨；她又寫下千字文，分享了分娩的經歷：「現在看初生的你彷彿又過了很久，坐月期間專心照料你，心無旁騖，非常滿足。」她又說起在分娩前一日才由順產改為開刀：「我覺得生小孩是一件很可怕的事，從順產到最後改為開刀在一日內決定，最初充滿不安，後來覺得還不錯；因為一切的運動和課堂，隨著第三波疫情到來根本不能進行，還不如安心休息，這是其中一次深刻的『隨遇而安』。」

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在新冠肺炎肆虐下，就連分娩前的一些傳統也需要改變：「傳說中開刀前一定要有的二人最後晚餐，在禁晚市限聚令下，變成醫院Canteen訂餐一人在床上吃，也沒有很可惜，因為老公可以多休息，第二天一早又要過來。」雨僑又不忘感謝醫護人員對她的細心照顧，更為住院體驗超越滿分。雨僑又覺得初為人母甚辛苦：「帶孩子真的不容易，我們從未試過這麼累，但同時也感受到難以言喻的喜樂，疲累和快樂同時去到極點的情緒好極端！」

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