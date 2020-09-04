【雙祥見】黎耀祥講男人尊嚴　稱不該為女人拎手袋：顯得好無能

《雙祥見》由阮兆祥同黎耀主拎,每集都會飲住紅酒講男人經。(影片截圖)

由阮兆祥同黎耀祥主持嘅《雙祥見》，最新一集兩位各自分享了對「男人的尊嚴」嘅看法。黎耀祥認為只要另一半識做，男人已經可以好有尊嚴，並謂如今時代唔同，唔再係大男人話晒事。「不過女人應該都要學下，點先可以令男人覺得有尊嚴。有啲事女人係唔應該做，例如係叫老公或男朋友拎手袋。」

唔拎手袋之餘,黎耀祥亦都唔會幫另一半揀內衣，只會負責埋單。(影片截圖)

黎耀祥表示身邊有朋友試過因為老婆發脾氣走人，自此呢位友人每次接老婆時，都會幫對方拎手袋。「我作為旁觀者呢個男人真係唔係好得，我覺得呢個唔係解決方法，同埋咁顯得男人好無能。如果拎重嘢又或者佢睇嘢時幫手我係唔介意，但如果長期keep住呢個動作，對男人嚟講有少少唔好。」之不過，阮兆祥就認為拎手袋好平常，仲笑言時下唔少手袋都十分中性，所以一啲都唔介意幫另一半拎手袋。

節目中，阮兆祥提到早年去歐洲拍攝旅遊節目時，連埋來回香港時間，18日去咗9個國家,太多數半夜上火車,天光落車即開工,非常辛苦。(影片截圖)

節目中，二人又提到「互相俾面」呢種學問，黎耀祥仲話「呢個舉動一定要係向公眾展示」。阮兆祥指出唔少女友或太太都好喜歡「奪命連環call」，尤其係另一半睇波時太投入，當女友或太太搵唔到人，自自然然就會搵老公／男友身邊嘅朋友。對於呢個舉動，黎耀祥就話自己未試過。「因為老婆通常同我一齊，好難走出佢五指山，開工又同佢一齊，唔開工返屋企又同佢一齊……」

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