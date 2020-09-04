【親愛的自己】劉詩詩新劇造型比真實年齡蒼老　背後原因有洋蔥

內地女星劉詩詩，近年罕有接拍電視劇，而由她擔正的《親愛的自己》，就令人十分期待。近日官方釋出預告片，劉詩詩飾演一位事業女性，卻跟失業男友有著種種矛盾，不過觀眾卻將焦點放在劉詩詩的外貌上，指她眼角有皺紋，面容浮腫，比真實年齡蒼老，但亦有網民反讚這是好媽媽的證明，下文為大家娓娓道來。

劉詩詩新劇造型，面貌浮腫，比真實年齡蒼老。（官方微博）

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內地劇《親愛的自己》，講述三位年過30歲的職場女性，各有不同性格及愛情故事，劉詩詩飾演的李思雨，跟男友陳一鳴(朱一龍飾)相戀多年，但跟很多年輕上班族一樣，也是外表亮麗，卻面對著職場上的壓力，而她兩位閨密，一個是以家庭為重的張芝芝，及專識富二代的拜金女顧曉菱，三人不但在職場面對重重難關，感情上也掀起風波，像李思雨因為男友失業，失去自信，彼此間隔閡漸生，最終分手收場。

劉詩詩生育後，外貌大為改變。（劉詩詩微博）

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近日官方釋出劇集的預告，已經知道故事的大概內容，但最令觀眾驚訝是劉詩詩產後復出，外貌變得甚為蒼老，眼角滿佈皺紋，皮膚亦不像未生育前的緊緻，震驚不少網民。不過也有網民為劉詩詩平反，指她拍攝該劇時，其實正是生育後不久的哺乳期，她一邊要拍劇，一邊要餵奶給兒子步步，無疑是甚為辛苦，網民大讚劉詩詩不但是專業演員，更是一位好媽媽。