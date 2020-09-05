譚炳文逝世｜從事配音逾半世紀　經典作品無數難忘《聖鬥士星矢》

有「配音王」之稱的譚炳文在三個月前發現患肺癌，直至今日（5日）不敵癌魔逝世，終年86歲，消息一出，令不少圈中好友及粉絲都悲痛不已，紛紛懷念這位老前輩。譚炳文曾參演不少戲劇作品，更從事配音工作逾半世紀，他的去世對於香港配音界來說絕對是很大的損失。

有「配音王」之稱的譚炳文不敵癌魔逝世。（視覺中國）

譚炳文早在1950年代開始配音工作，直至1964年他首次參演電影《改造小姐》後，獲製作人鄧仕樑賞識力捧，後來更與好拍檔李香琴合組「李氏影業」拍攝電影，及後則自組「譚氏影業」公司。1968年譚炳文正式加入TVB做藝員及配音員工作，他一直專注於粵語配音，直至1975年TVB開辦配音訓練班，譚炳文更與幾位資深配音員丁羽、梅欣、盧國雄等擔任導師。

譚炳文從事配音工作逾半世紀。（視覺中國）

雖然譚炳文曾短暫離巢轉投亞洲電視，但他在1999年回巢後就主力配音，更從事配音工作逾半世紀。譚炳文是日本演員泉穀茂、濱田晃、龍雷太、伊東四朗、韓國演員宋在浩、李德華、申久、台灣演員金超群、美國演員馬龍白蘭度的常任配音員，他配音的範疇廣泛，無論是動畫片、歐美劇、日劇還是韓劇都難不倒他，當中《藍精靈》中的精靈爺爺，《聖鬥士星矢》中的童虎、基加斯、城戶光政三人，《變形金剛2》中的阿爾法師尊等人物都是譚炳文的經典配音作品。

譚炳文為《聖鬥士星矢》中的童虎、基加斯、城戶光政三人配音。（網上圖片）

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譚炳文在2014年無綫配音組仝人聯歡暨頒獎典禮中，獲頒發「終身成就獎」，之後再在同年年底於《萬千星輝頒獎典禮2014》榮獲「萬千光輝演藝人大獎」，肯定及嘉許他在演藝圈中的貢獻及付出。

譚炳文在2014年榮獲「萬千光輝演藝人大獎」。（視覺中國）