英女王20,000英畝鄉村別墅對外開放　$300入場費任嚐美酒仲有戲睇

新冠肺炎疫情繼續肆虐全球，不過最近有不少國家都開始逐漸解封。以英國為例，7月已宣布重開酒吧、餐廳及部分遊樂設施，更舉行自疫情爆發以來，全世界首個戶外社交隔離音樂節。日前英女王計畫開放Sandringham鄉村別墅，為民眾建設汽車影院，入場費只需32.5英鎊（約300港元）！

據《Daily Express》、《Fox News》等外國傳媒報道，英女王將會開放Sandrington私人莊園，為民眾設立獨特的駕車電影體驗，首個戶外電影之夜將於9月25日（星期五）舉行。而莊園官方網站已經公布了詳細資料，購買門票的民眾能夠觀賞不同電影，包括《1917》、《反斗奇兵》（Toy Story）、《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）、《星夢情深》（A Star Is Born）、《大娛樂家》（The Greatest Showman）、《搖滾太空人》（Rocketman）等得獎電影。

購買門票的民眾能夠觀賞不同得獎電影。（Sandringham莊園官方網站圖片）

對於這個戶外汽車影院，Sandringham莊園方面表示希望讓民眾能夠在欣賞電影的時候放鬆心情，同時能夠享用釀酒師釀製的美酒、街頭美食和點心。如果想將門票升級，民眾可以獲得躺椅、桌子、爆谷和一個專屬區域。此外，民眾亦可以在莊園摘蔬果，或者跟莊園首席園丁見面，更有機會將植物和花帶回家。兩小時的時段，單人門票售45英鎊，可惜9月9日和9月30日的門票已經火速售罄。

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Sandringham莊園位於諾福克海岸自然美景區，占地20,000英畝土地。莊園歷史悠久，是維多利亞女王於1892年購買。起初是維多利亞女王為長子愛德華七世建造的，而英女王的父親喬治六世和祖父喬治五世，均於Sandringham莊園離世。

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