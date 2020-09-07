貼身36｜黃可盈被指高價轉賣淘寶衫　親身澄清：冇賣貴10倍咁多

藝人黃可盈（Flavia）因為年前為安全套拍攝硬照廣告，而開始為人所熟悉，更被網民封為「岡本女神」，近日於ViuTV真人騷節目《貼身36》中亮相，又再掀起一陣討論熱潮，但網民討論的不是節目中發生的事，而是質疑她早前以高價售賣淘寶衫一事。

其實《貼身36》中黃可盈與Jarvis一事都只是節目效果而已。（IG@flaviawg）

該篇帖文早於兩個多月前就已經出現，有網民質疑，黃可盈（Flavia）有份合資的網店將淘寶衫以高於淘寶價10倍圖利，並表示衣服質料參差，欺騙顧客。《香港01》就該事向黃可盈查詢，她澄清網店的貨品是Made In Korea的，並不是淘寶貨。

有網民圖文並茂例出，懷疑黃可盈魚目混珠高價賣淘寶衫。（網上圖片）

黃可盈：「我而家冇做啦，其實間網店其實係6月份嘅時候，我同一個好耐冇見嘅朋友一齊開。原本我哋想親身去韓國攞貨，但因為間韓國批發商唔接受網上買，只會喺當地做批發，再加上疫情關係又去唔到，所以我同Partner最後決定同香港一間代理攞貨。」

黃可盈解釋，當時網店售賣的衣服都是韓國製造，有Made in Korea字樣。（網上圖片）

她續說，當時因為Partner與她較空閒，才決定提早開始建立網店：「因為係同香港集運代理攞韓國貨，所以中間就會多咗一重，變相就會貴咗。（貴咗幾多？）例如一件衫喺韓國賣$120港幣，香港代理轉賣就會變成$200，當時我哋其實絕對冇賣貴10倍咁多，只係會Mark返$250左右，如果來貨平，我哋都會賣返平啲。」

黃可盈表示與朋友夾錢經營了一個多月，就退出了。（IG@flaviawg）

為什麼現在沒有經營這間網店？她解釋是因為工作太忙，分身不暇。她說：「唔係因為連登有人講先唔做，而係因為太忙，真係覺得唔啱做，唔想所有工作都推畀個Partner做，同時自己又分一半錢，覺得對佢好唔公平。我大概夾咗一個月就離開咗啦。」

淘寶網站經常都出現冒牌貨，所以出現了同款，更甚至以極低價發售，其實也不足為奇。

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