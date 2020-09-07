韓版《乘風破浪的姐姐》名單公開　內地網民：我們終於被抄襲一次

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》日前完美落幕，節目播出後，於內地大受觀眾歡迎，韓國早前亦宣布將製作新節目《Miss Back》，邀請一班被大眾遺忘的女歌手參與紀錄片形式的選秀節目，被內地網友揶揄：「我們終於被抄襲一次了」。

早前宣布白智榮將擔任導師及製作人後，《Miss Back》近日也陸續公開部分參加名單，暫時包括女團T-ara、 Crayon Pop、After School、Nine Muses、Dal★Shabet、Stellar、WA$$UP和THE ARK成員。由於全部都是來自曾經紅極一時的女團成員，因此名單馬上成為熱話，不少K-Pop老粉絲都形容是「時代的眼淚」。

白智榮將擔任《Miss Back》的導師及製作人。（網上圖片）

按圖睇出戰女團名單：

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《Miss Back》名單未完全公開，節目預計會邀請30位30歲以上已出道的女歌手參與，她們將通過多次比賽及訓練，爭取二次女團出道的位置。由於節目概念與《乘風破浪的姐姐》相似，所以被批評有抄襲之嫌。可是礙於內地節目已多次抄襲韓國，所以就連內地網民都揶揄一番，表示中國終於被抄襲一次，實在太爭氣。

前miss A Jai及Fei都有參加《乘風破浪的姐姐》，人氣再一次上升。（微博/@乘風破浪的姐姐）

點撃睇Jai及Fei參加《乘風破浪的姐姐》照片：