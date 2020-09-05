已故Sulli雪莉紀錄片下週播出　母親剖白：太遲來了對不起

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韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉去年10月被發現倒臥家中死亡，享年25歲，粉絲依然相當不捨。早前MBC電視台表示正在製作Sulli的紀錄片，惹來部分網民不滿，表示節目有消費死人之嫌。可是《docuflex》日前（3日）播出預告片，透露紀錄片將於9月10日播出。

紀錄片的預告中，播放了Sulli由童星時代到f(x)出道，再到以個人歌手活動的片段，短短幾十秒已勾起粉絲不少回憶。當中更公開了Sulli母親及少女時代Tiffany的訪問片後，母親一句「媽媽太遲來了對不起」，盡顯對女兒的自責及不捨。而Tiffany出道前也一直與Sulli同住宿舍，她則講到：「在身旁卻沒有過深入的對話而抱歉…」

Sulli雪莉紀錄片將於本月10日播出。 （MBC）

Tiffany有份接受訪問，表示對Sulli的抱歉。 （MBC）

Sulli紀錄片預告截圖：

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預告中也重播Sulli生前的訪問及直播片段，她當時講到對她戴有色眼鏡的人特別多，可是請大家不要誤會，表示自己不是壞人，發言令粉絲格外心痛。對於紀錄片將播出，網民反應依舊兩極。與Sulli是摯友關係的Super Junior希澈也曾表示過，雖然忍着不看紀錄片會更舒服，但這樣利用故人，製作配合大眾口味的故事是絕對不可以的。

希澈和Sulli關係非常好，他也不認同電視台製作紀錄片。（網上圖片）

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