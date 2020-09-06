《滾蛋吧！腫瘤君》電視版由楊冪愛將頂替吳彥祖　女星剃頭極震撼

內地劇《向陽而生》，預計於10月播出，該劇其實是電影《滾蛋吧！腫瘤君》的電視版本，故事來自少女漫畫家熊頓的真人真事，當時她將自身患癌經歷畫成繪本，可惜最終仍是抗癌失敗離世，至2015年她的事跡被搬上大銀幕，由吳彥祖、白百何主演，現時電視版改由高偉光及蔣欣上陣，但最出位是剃光頭拍攝的女星米露，令人相當期待。

電影《滾蛋吧！腫瘤君》由吳彥祖及白百何主演。（電影劇照）

內地少女漫畫家熊頓，於2012年抗癌失敗病逝，而她生前將她患癌經歷畫成繪本，希望勉勵其他癌症病人，充滿正能量，而她的經歷於2015年拍成電影《滾蛋吧！腫瘤君》，由白百何飾演熊頓，吳彥祖飾演主診醫生的梁醫生，內容雖然是抗癌經歷，卻加入了不少奇異幻想，更將梁醫生代入成為幻想中愛情故事的男主角，悲慘故事卻充滿喜劇元素，可說是笑中有淚。

米露在新劇中飾演夏夢，比起女主角更加搶鏡。（電影劇照）

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電視劇版本改名為《向陽而生》，由楊冪愛將高偉光飾演醫生，而熊頓角色則是由蔣欣演出，不過劇中最出位的角色，則是米露飾演的夏夢，米露最為人熟悉的作品，是新《射鵰英雄傳》的梅超風，比起女主角李一桐更加搶鏡。在新劇中米露飾演癌症病人，而且放棄美女形象，真正剃光頭演出，被讚十分專業，該劇網傳在10月播出，接檔劉詩詩《親愛的自己》，觀眾要拭目以待啦。

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