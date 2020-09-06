張建聲又發福激增30磅　自揭扁桃腺發炎所致：醫生開類固醇我食

張建聲（Justin）今天（6日）出席ViuTV的原創劇《無限斜棟有限公司》開鏡拜神活動。因疫情關係，Justin在這段期間工作收入大減，「我相信做電影同電視嘅台前幕後都好慘，呢到多謝演藝人協會有資助。咁小弟都慶幸每個月都有啲工作去做啦，譬如啱啱接嘅印度電影我都係用十分一片酬去接返嚟，有時候唔係錢問題，但我想Keep住自己個演戲狀態。雖然話減片酬好似好慘，但我有工開已經好幸福啦。」

Justin呼籲演藝界的台前幕後在疫情期間要加油，堅持到最後就是勝利。（梁碧玲攝）

而Justin身形明顯變胖，他直言已有半年沒做過運動：「因為疫情封咗健身室，第二我係拍戲時候我先會開始減磅，我唔係長期都要Keep住好Fit嘅人。再加上我前排睇醫生，醫生話檢查到我扁桃腺發炎，仲話我天生扁桃腺個位都比別人大，所以開類固醇我食，令我易Fat。」

其實Justin在沒有變胖之前是150磅，但是現在的他是180磅，足足重了30磅，因此Justin已經開始實行他的減肥大計，「其實減肥都係做運動、食清啲、食少啲，都係呢三樣，冇其他方法，但我自己會咁做。我每日都做運動，好似琴日咁我著住焗汗衣打咗四個鐘拳，我今日都會去打。」

真係要減下肥。（梁碧玲攝）

另外提到張沛樂（沙律）在ViuTV節目ViuTV《晚吹 - 有酒今晚吹》爆遭某位男演員向導演要求加戲，並在沒有預先徵求她同意的情況下，即場攬實她示範動作，令沙律感覺被「抽水」。事後網民列出嫌疑人之一的是Justin，他聽到後強調：「一定唔係我，大家可以翻查我哋合作過嘅戲，我連沙律隻手仔都拖唔到。以我嘅經驗係會同對手溝通，排戲時已話畀對方知我會點做，以示尊重。」

晚吹｜沙律張沛樂爆曾被抽水 ViuTV男神、三級片男星齊變嫌疑人

點擊睇沙律張沛樂靚相：