湯怡自爆洪卓立是初戀　商量分手長達一年否認有第三者介入

憑無綫劇集《反黑路人甲》蘇芷珊老師一角成功入屋的湯怡逐漸在電視劇界再次備受關注。談及湯怡，最為人所熟知的便是她和洪卓立的11年愛情長跑，兩人一直被視為藝圈中的「金童玉女」，2018年他們宣布分手時令不少人大跌眼鏡。事隔兩年，湯怡似乎已經放低舊日戀情，早前接受商台節目《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問時就自爆原來洪卓立是她的初戀對象。

有「少女版黎姿」之稱的湯怡不論戲裏戲外都予人乖乖女的感覺，最近她在《反黑路人甲》憑性感長腿和不俗演技獲得青睞，訪問和工作機會一個接一個。（《反黑路人甲》劇照）

她透露中三時曾與向她示愛的男生拍過拖兩三個月，但連手都未拖過就分手了，所以洪卓立才是她首次正式拍拖的對象。她回憶起對洪卓立的第一印象是他非常怕醜，又容易臉紅，但他是個非常體貼的男生，在她發高燒時會買藥照顧她。

湯怡透露洪卓立是她的初戀，兩人分手並非是公司強迫或有第三者介入之故。（葉志明攝）

提到分手原因，湯怡澄清英皇並沒有棒打鴛鴦，亦並非有第三者介入感情。她指拍拖長時間一定會有問題存在。當時她已經30歲，會思考將來和大家的事業，故認為兩人分開各自拼搏事業會更好。她坦言兩人分手前曾商量此事達一年，期間試過磨合和改善，最終亦狠下決心，認為分手才是對大家最好的決定，至今兩人再見亦是朋友。當年分手後，洪卓立落淚反擊湯怡因貪慕虛榮而狠飛舊愛的傳聞，湯怡如今亦感激他曾多番為她護航。

2018年底，湯怡與拍拖多年的洪卓立分手。（IG@yuenkaka）

當年不少人都猜測有第三者介入導致兩人分手，她在訪談中澄清分手原因後，亦表示對當年被指第三者的陳家樂及「跑友」Gavin So感抱歉。至今湯怡單身兩年，身邊不乏追求者，然而她明言現在自己家庭和事業行先，感情事則隨緣。

另外湯怡又自爆入行後試過大半年零收入，全因她性格怕醜內向，不懂得爭取演出機會。之後她像舒淇一樣為自己定下限期，25歲之前事業沒有起色便轉行。但幸好工作機會來得及時，限期之前有機會拍劇，之後演戲機會增加，更令她愛上演戲，又坦言現在希望更多人認識她。

點擊睇湯怡更多靚相！