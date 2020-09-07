《烏龍院》和尚仔長大了　釋小龍演出陳真拳腳功夫媲美李連杰

童星長大了，能夠繼續在演藝界發展的少之又少，皆因青春期的樣貌身材，難免會有點尷尬，但武打童星釋小龍卻在法國、美國留學後，回國再次演出功夫小子，現時在愛奇藝的劇集《大俠霍元甲》飾演陳真一角，雖然外貌不及小時候可愛，但拳腳功夫卻愈來愈厲害，比起同樣演出過陳真的功夫巨星李連杰不遑多讓，令人期待。

釋小龍在電影《笑林小子》的和尚仔，角色深入民心。（劇照）

陳真雖然確有其人，但其英雄事蹟卻是著名作家倪匡所創作，每逢有關於霍元甲的作品，作為徒弟的陳真必定有份登場，甚至搶鏡過霍元甲，而歷年演出過陳真的演員，包括有李小龍、梁小龍、甄子丹、李連杰等功夫巨星，最新版本，就是內地劇《大俠霍元甲》，由釋小龍演出的陳真，而劇中霍元甲一角，則是由趙文卓演出。

釋小龍演出陳真，大家又能否接受？（劇照）

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釋小龍演出《笑林少子》的和尚仔出道，之後有續集《新烏龍院》，1999年演出電視劇《少年包青天》的展昭，角色深入民心，至2003年暫停演藝事業，到法國讀書，之後曾回國拍攝電視劇，2007年再到美國升學，翌年宣佈全面復出，外形上已經看不到小時候的影子，不過多年習武的他，拳腳功夫仍然相當厲害，現時大多拍攝武打電視劇，先後演出過洪熙官、鐵橋三等角色，新作有《大俠霍元甲》的陳真，硬橋硬馬真功夫，動作場面絕對出色，愛好此道的觀眾不能錯過。

同場加映台高學歷女神邵岱兒美圖：

台灣有不少性感大膽的女星，經常發放福利圖吸納粉絲，講到尾很多也是有身材欠內涵，偏偏擁有宏偉身材的邵岱兒，卻是罕見的高學歷女孩，畢業於加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學的金融系，但她始終對演藝圈念念不忘，現時經常於綜藝節目亮相，又在IG分享近況，而她近日常以眼鏡look示人，原來該副眼鏡是防藍光，她表示用手機、電腦都會戴著，意外地散發出迷人書卷味。

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