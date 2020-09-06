【使徒行者】佘詩曼劇中唯一情敵　貝安琪升呢人母近況曝光

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近重播的《使徒行者》（2014）亦有不少人收看，雖然觀眾一早已經知道「誰是臥底」，但即使知道劇情亦不太形響重溫觀感，這才是《使徒行者》能夠成為經典作品的原因之一。繼由彭懷安所飾演的「撻沙哥」於上集被炸死之後，《使徒行者》的故事又進入下一個章節，爆Seed（林峯飾）與由崇金（張國強飾）領頭的泰國毒梟正面對決。

重溫第8集「撻沙哥」被炸死的精彩畫面：

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今個章節除了勾起大家對爆Seed吸毒和釘姐（佘詩曼飾）脫衣為爆Seed取暖的畫面之外，印象最深刻的相信就是釘姐全劇的唯一情敵—安琳（貝安琪飾）。貝安琪是資深電視人劉香萍的女兒，擁有一半德國血統的貝安琪初出道時已經非常亮麗，與無綫合作過兩部劇集，分別為《巨輪》以及《使徒行者》。

貝安琪是《使徒行者》中釘姐的唯一情敵。（截圖）

貝安琪在拍攝《使徒行者》時32歲，但在拍畢劇集之後卻淡出幕前，只偶爾出席公開動。其實貝安琪於2016年宣布與認識十多年的外藉男友Simon van Damme訂婚，同年10月再於IG宣布懷孕，雙喜臨門。二人的愛子Sebastian亦於2017年2月出世，貝安琪之後就專心在家中相夫教子，而貝安琪與Simon則於2018年正式註冊為夫妻。雖然貝安近年已幾乎絕跡幕前，但她仍然經常在IG分享個人近況，還不時會曬出自己與3/4德國血統仔仔Sebastian的靚合照，只見現時38歲的貝安琪無論樣貌與身形和2014年拍攝時期零差別之外，3歲的Sebastian亦長得非常標緻，恍如一位小天使，不少網友見到Sebastian的樣貌時都讚不絕口！

睇睇貝安琪近況以及Sebastian嘅靚仔樣：